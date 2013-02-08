Редизайн сайта

Текущий дизайн: mmorpg-game.ru Очень придирчивый, придираться буду ко всему что мне не нравится, буду мотать нервы пока мне не понравится. Поэтому рассчитывайте на свои силы, это работа не на 1-5 часов(хотя смотря какой дизайнер попадётся). ПРЕДУПРЕЖДАЮ! ПРИДИРАТЬСЯ ...