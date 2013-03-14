Дизайн сайта с картинки

Необходимо нарисовать новый дизайн для сайта Новый дизайн должен быть совершенно иным, соответствовать современным тенденциям, быть лаконичным и предоставляющим просто и наглядно всю необходимую информацию. Сайт должен быть фиксированной ширины в 1000px Сайт предполагается использовать без ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть картинка сайта ее нужно немного подридактировать и сделать из нее PSD файл
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Есть прототип - http://www.pichshop.ru/ Нужно сделать нечто весьма похожее по логике и стилю. То есть, не растянутый по ширине, а центрированный дизайн, допустим 1000 пикселей в ширину. Меню разделов сайта в шапке Меню товаров вертикальное, слева, с раскрывающимися подразделами. В ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $150
Создание небольшого сайта по курсам иностранных языков и нужен дизайнер способный предложить свои нестандартные и эффективные дизайнерских решения для привлечения аудитории. Приветствуется минимализм и креативность сайтаДизайн сайтов22 заявкиЗакрыт11 лет назад
есть сайт косметики на оскомерс VAM EDITION BTS сайт установлен в поддомен shop.имя.com нужно сделать или переработать шаблон чтобы было стильно и красиво (возможно купить шаблон и настроить его), наш магазин ориентирован на продажу косметики с чувственном оттенком, ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Ищу дизайнера, который сделает дизайн для сайта с узкой тематикой - роды, дизайн должен предусматривать увеличение тематики, подробности в ЛС, четкого ТЗ нет - да и собственно четких указаний тоже. Приоритет низким ценам и креативу, в ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Текущий дизайн: mmorpg-game.ru Очень придирчивый, придираться буду ко всему что мне не нравится, буду мотать нервы пока мне не понравится. Поэтому рассчитывайте на свои силы, это работа не на 1-5 часов(хотя смотря какой дизайнер попадётся). ПРЕДУПРЕЖДАЮ! ПРИДИРАТЬСЯ ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужен дизайн главной страницы. Бюджет 3000 руб. Есть маленькое производство: домашняя обувь. Фотки тут: http://yadi.sk/d/QTh6Rakj2Qp9p там же эблема, это типа лого (да-да, я понимаю что это ужасно, но заказчиков не выбирают) Нужен дизайн главной страницы. Горизонтальное меню: 1) Главная 2) О компании 3) Каталог 4) Контакты В ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется дизайн несложного сайта и (по возможности) верстка шаблона под Джумлу. Сайт для фирмы по монтажу теплосчетчиков. Чтоб было яснее что за фирма - вот сайт подобной фирмы http://www.tserv-m.ru/index.html . Но этот сайт ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен срочно человек который подправить в вордпрессе верстку.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад