Требуется редизайн интернет-магазина и верстка

$250
Дизайн сайтовЗавершен25 заявок403 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать редизайн имеющегося интернет-магазина И ВЕРСТКУ под имеющуюся CMS:

- главная страница

- каталог товаров

- описание товарной позиции

Сайт: www.zооstylе-екb.ru (наберите в браузере, искаверкал буквы).

Что нравится (по убыванию) из конкурентов:

dimоn-cаmon.ру

fluffуstаr.ру

yоrк66.ру

Приветствуется простота и функциональность, хочется уйти от розовых цветов и псевдогламура.

10 лет назад
zoostyle
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
eatolik
38 летРумыния
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
$345
14 дней
Результат превзошел ожидания ). Всем рекомендую.
Рекомендую
  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    Необходимо нарисовать новый дизайн для сайта Новый дизайн должен быть совершенно иным, соответствовать современным тенденциям, быть лаконичным и предоставляющим просто и наглядно всю необходимую информацию. Сайт должен быть фиксированной ширины в 1000px Сайт предполагается использовать без ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина подарков

    $500

    Есть прототип - http://www.pichshop.ru/ Нужно сделать нечто весьма похожее по логике и стилю. То есть, не растянутый по ширине, а центрированный дизайн, допустим 1000 пикселей в ширину. Меню разделов сайта в шапке Меню товаров вертикальное, слева, с раскрывающимися подразделами. В ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание сайта

    $150

    Создание небольшого сайта по курсам иностранных языков и нужен дизайнер способный предложить свои нестандартные и эффективные дизайнерских решения для привлечения аудитории. Приветствуется минимализм и креативность сайта

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Украшательство сайта на VAM EDITION BTS Oscommerce

    есть сайт косметики на оскомерс VAM EDITION BTS сайт установлен в поддомен shop.имя.com нужно сделать или переработать шаблон чтобы было стильно и красиво (возможно купить шаблон и настроить его), наш магазин ориентирован на продажу косметики с чувственном оттенком, ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта женской тематики

    Ищу дизайнера, который сделает дизайн для сайта с узкой тематикой - роды, дизайн должен предусматривать увеличение тематики, подробности в ЛС, четкого ТЗ нет - да и собственно четких указаний тоже. Приоритет низким ценам и креативу, в ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн игрового сайта

    $250

    Текущий дизайн: mmorpg-game.ru Очень придирчивый, придираться буду ко всему что мне не нравится, буду мотать нервы пока мне не понравится. Поэтому рассчитывайте на свои силы, это работа не на 1-5 часов(хотя смотря какой дизайнер попадётся). ПРЕДУПРЕЖДАЮ! ПРИДИРАТЬСЯ ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта, каталог домашней обуви

    $100

    Здравствуйте! Нужен дизайн главной страницы. Бюджет 3000 руб. Есть маленькое производство: домашняя обувь. Фотки тут: http://yadi.sk/d/QTh6Rakj2Qp9p там же эблема, это типа лого (да-да, я понимаю что это ужасно, но заказчиков не выбирают) Нужен дизайн главной страницы. Горизонтальное меню: 1) Главная 2) О компании 3) Каталог 4) Контакты В ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта и верстка под Джумлу.

    $100

    Требуется дизайн несложного сайта и (по возможности) верстка шаблона под Джумлу. Сайт для фирмы по монтажу теплосчетчиков. Чтоб было яснее что за фирма - вот сайт подобной фирмы http://www.tserv-m.ru/index.html . Но этот сайт ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад