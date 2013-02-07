Дизайн+вёрстка трёх страниц

Приветствую! требуется создать уникальный, простой, красивый дизайн и его сверстать

тема заработок, предоставление услуг, электронные деньги

главная(шапка, вступление, три блока информации,футер)+страница "подробнее"+контакты

всё просто, красиво, и не дорого

Кот в мешке не нужен, поэтому представляйте свои работы из портфолио или чужие примеры уже готовых сайтов которые будут похожи на то, что вы готовы реализовать в данном проекте.

Убедительная просьба, указывайте СТОИМОСТЬ