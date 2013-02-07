Нарисовать дизайн сайта, проведение праздников

Необходимо сделать редизайн имеющегося интернет-магазина И ВЕРСТКУ под имеющуюся CMS: - главная страница - каталог товаров - описание товарной позиции Сайт: www.zооstylе-екb.ru (наберите в браузере, искаверкал буквы). Что нравится (по убыванию) из конкурентов: dimоn-cаmon.ру fluffуstаr.ру yоrк66.ру Приветствуется простота и функциональность, хочется уйти от розовых ...
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Нарисовать красивый, удобный дизайн. чтобы не был страшным.. прост в юзабилити.
обязательное требование - быть всегда на связи, через скайп или аську.
срок 10 дней, оплата по вебмани, оплата поэтапно за каждый раздел сайта.
работаем до конца. реальную цену за работу
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