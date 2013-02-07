Нарисовать дизайн сайта, проведение праздников

Есть прототип - http://www.pichshop.ru/ Нужно сделать нечто весьма похожее по логике и стилю. То есть, не растянутый по ширине, а центрированный дизайн, допустим 1000 пикселей в ширину. Меню разделов сайта в шапке Меню товаров вертикальное, слева, с раскрывающимися подразделами. В ...