Необходимо:

Нарисовать дизайн сайта для агентства по проведению праздников!Понравился вот такой сайт http://www.westparty.com/ ( понравился он по цветам, единственное что там напрягает, это переход со страницы на страницу)! Нужен красивый,креативный,яркий дизайн ( без перебора).Сайт будет содержать инфо об агенстве, фото-видео материал, заявка на предоставления услуг,счётчик посещаемости!

Условие: быть на связи всегда, хочеться контралировать работу!

Напишите, пожалуйста, стоимость Ваших услуг и срок исполнения!