Необходимо сделать дизайн для ИМ

В начале возник конфликт! Его решили! Частично признаю в том что был не прав! Очень хороший заказчик! Рекомендую. У меня мало опыта в поиске клиентов! Данный человек помог мне даже с советами! В общем я сильно доволен! Заплатил больше за работу чем договаривались