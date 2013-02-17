Дизайн сайта для независимого сюрвеера

$50
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок216 просмотров
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Необходим дизайн главной страницы сайта для независимого морского сюрвеера. Одно горизонтальное меню "О компании/Услуги/Партнеры/Контакты" + одна боковая колонка под новости/виджеты. Макет в дальнейшем будет натягиваться на Wordpress. Стиль и цвета строгие. Просто но со вкусом.

Для примера из того что нравиться http://infotech-baltika.com/services/

Дополнительные материалы, фотографии - вышлю выбранному исполнителю.

Вопросы, пожалуйста, в личку.

Дизайн сайта
11 лет назад
vitus_kor
Кораблев 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
mir19on
Илья 
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Получил желаемый дизайн в срок.Оперативные правки вносились быстро.Все пожелания были учтены. Хорошая работа.
Был рад сотрудничеству!
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