Дизайн сайта для независимого сюрвеера

Необходим дизайн главной страницы сайта для независимого морского сюрвеера. Одно горизонтальное меню "О компании/Услуги/Партнеры/Контакты" + одна боковая колонка под новости/виджеты. Макет в дальнейшем будет натягиваться на Wordpress. Стиль и цвета строгие. Просто но со вкусом.

Для примера из того что нравиться http://infotech-baltika.com/services/

Дополнительные материалы, фотографии - вышлю выбранному исполнителю.

Вопросы, пожалуйста, в личку.