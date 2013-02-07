Шкурки для DLE шаблона

Необходимо сделать редизайн имеющегося интернет-магазина И ВЕРСТКУ под имеющуюся CMS: - главная страница - каталог товаров - описание товарной позиции Сайт: www.zооstylе-екb.ru (наберите в браузере, искаверкал буквы). Что нравится (по убыванию) из конкурентов: dimоn-cаmon.ру fluffуstаr.ру yоrк66.ру Приветствуется простота и функциональность, хочется уйти от розовых ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть свёрстанный таблицами DLE шаблон.
требуется создать серию тематических модификаций. начнём сотрудничество с модификации, посвящённой дню влюблённых.
Я вижу эту работу несложной - прекрепить адекватное количество рюшек на имеющиеся элементы, как то кнопки, заголовки панелей, хедер, футер страницы и т.п. + возможно положить неповторяющийя по X и Y бэкграунд, разукрашенный тематически в тему :) в
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