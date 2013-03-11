Создание сайта по типу приложенных примеров http://www.kinopoisk.ru и http://www.kinokritik.com сайт посвящен афишам и рецензиям кино.

Прошу оценивать сайты которые представлены в качестве примеров.

Интересует сроки и оценка работы.

Необходим человек с хорошим портфолио и опытом.

Без работ в портфолио, можно не писать, рассмотрены не будут.

Полную информацию, т.з и подробное объяснение, получат кандидаты, портфолио и оценка которых будут соответствовать уровню.