Дизайн сайта сервиса для ведения инфобизнеса

$100
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки206 просмотров
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Дизайн сайта сервиса для ведения инфобизнеса

На сайте будут предлагаться инструменты для ведения инфобизнеса. Такие

как простой в настройке конструктор сайтов, комната проведения вебинаров, видеовизитки, сайты визитки, страницы сбора подписки.

В будущем система е-майл рассылки, e-comerce инструменты и комьюнити пользователей.

Одна из особенностей сервиса, щедрая - многоуровневая партнёрская программа.

Основные пожелания указаны ниже.

На сайте будет три вида страниц: главная, информационные, страницы личного кабинета.

Все страницы должны быть выполнены в едином стиле иметь форму входа / выхода. Дизайн сайта должен быть резиновый.

Необходимо выполнить дизайн главной страницы, при входе на которую посетитель понял назначение сайта и мог ознакомиться с кратким описанием предлагаемых инструментов. Сайт должен быть выполнен в деловом стиле, но при этом не быть слишком строгим. Посетитель должен понять, что мы открыты для наших клиентов.

Информационные страницы, страницы с описанием услуг, партнёрской программы, компании, способов оплаты и т.д. должны иметь больше свободного места для размещения информационного контента.

Страницы личного кабинета должны иметь, иметь дополнительное меню, блок для отображения платёжных данных, срока действия аккаунта, уведомлений и проч.

Бюджет около $100 .

Дизайн сайта
11 лет назад
smartmoney
Буяков 
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
manule
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-5)
11 лет назад
$100
3 дня
Дизайн был сделан качественно, были выполнены все пожелания. Единственный минус - заказ был выполнен с небольшой задержкой.
Хороший заказчик. Все честно и без обмана
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