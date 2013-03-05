Требуется глобальная переделка существующего сайта интернет-провайдера. Список требований: 1. разработка дизайн-макета с использованием текущего логотипа и его цветовой гаммы (предоставить 3 варианта дизайна заглавной страницы) 2. корректировка макета по пожеланиям заказчика с целью устранения замечаний по понравившемуся ...
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Дизайн сайта сервиса для ведения инфобизнеса
На сайте будут предлагаться инструменты для ведения инфобизнеса. Такие
как простой в настройке конструктор сайтов, комната проведения вебинаров, видеовизитки, сайты визитки, страницы сбора подписки.
В будущем система е-майл рассылки, e-comerce инструменты и комьюнити пользователей.
Одна из особенностей сервиса, щедрая - многоуровневая партнёрская программа.
Основные пожелания указаны ниже.
На сайте будет три вида страниц: главная, информационные, страницы личного кабинета.
Все страницы должны быть выполнены в едином стиле иметь форму входа / выхода. Дизайн сайта должен быть резиновый.
Необходимо выполнить дизайн главной страницы, при входе на которую посетитель понял назначение сайта и мог ознакомиться с кратким описанием предлагаемых инструментов. Сайт должен быть выполнен в деловом стиле, но при этом не быть слишком строгим. Посетитель должен понять, что мы открыты для наших клиентов.
Информационные страницы, страницы с описанием услуг, партнёрской программы, компании, способов оплаты и т.д. должны иметь больше свободного места для размещения информационного контента.
Страницы личного кабинета должны иметь, иметь дополнительное меню, блок для отображения платёжных данных, срока действия аккаунта, уведомлений и проч.
Бюджет около $100 .
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