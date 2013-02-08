Редизайн сайта, юзабилити

Данная работа предназначена для людей, который умеют рисовать (а не структурировать и верстать), которые чувствуют цвет и умеют дорабатывать уже существующие варианты. Макет главной страницы сайта, который надо будет дорабатывать я прикрепил. Вам необходимо будет совместно ...