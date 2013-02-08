Создание сайта сравнения цен

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок195 просмотров
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Краткий концепт сайта

Сайт представляет собой справочно-информационную систему по сравнению тарифов и услуг компаний. Клиент может выбрать необходимые услуги с дополнительными опциями и получить список наиболее подходящих по выбранным параметрам компаний, провести сравнение стоимости и качества товара/услуги по выбранным компаниям. Дополнительно клиент может на карте (яндекс-карта или аналогичный сервис) выбрать ближайшие склады компаний. Прайс-листы компаний (адаптированных под единый шаблон) находятся в файлах EXCEL. Прайс-листы имеют сложную структуру и большое количество позиций. Для удобства клиентов для расчета конечной цены используется сложный калькулятор. Кроме этого, выводится аналитика по сравнению цен и ассортимента предоставляемых услуг. Существует разделение на бесплатные и платные опции для клиентов (соответственно, необходимо разделить доступ к различным разделам сайта). Необходимо сделать личный кабинет клиента и интеграцию с платежными системами. Дизайн сайта минималистический. Есть прототип калькулятора и аналититического блока в EXCEL + предварительное техзадание.

11 лет назад
alexander_ekater
Александр 
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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