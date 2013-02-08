Создание сайта сравнения цен

Здравствуйте, мне нужен минимальный редизайн сайта. Требования: Смена цветовой гаммы. фона, смена цвета гиперссылок. Основная задача это смена цветов на сайте, структура остается та же. *Сайт имеет мало графических элементов, в основном все css стили. Бюджет обговаривается индивидуально. Связь: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Краткий концепт сайта
Сайт представляет собой справочно-информационную систему по сравнению тарифов и услуг компаний. Клиент может выбрать необходимые услуги с дополнительными опциями и получить список наиболее подходящих по выбранным параметрам компаний, провести сравнение стоимости и качества товара/услуги по выбранным компаниям. Дополнительно клиент может на карте (яндекс-карта или аналогичный сервис) выбрать ближайшие склады компаний. Прайс-листы компаний (адаптированных под единый шаблон) находятся в файлах EXCEL. Прайс-листы имеют сложную структуру и большое количество позиций. Для удобства клиентов для расчета конечной цены используется сложный калькулятор. Кроме этого, выводится аналитика по сравнению цен и ассортимента предоставляемых услуг. Существует разделение на бесплатные и платные опции для клиентов (соответственно, необходимо разделить доступ к различным разделам сайта). Необходимо сделать личный кабинет клиента и интеграцию с платежными системами. Дизайн сайта минималистический. Есть прототип калькулятора и аналититического блока в EXCEL + предварительное техзадание.
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Необходимо создать дизайн для автомобильного портала, дизайнера будем выбирать с умением грамотно и красиво делать UI, т.к. по больше части дизайн из него и состоит. В портфолио у претендента обязательно должны быть работы с дизайном порталов, ...Завершен11 лет назад
- $100
Данная работа предназначена для людей, который умеют рисовать (а не структурировать и верстать), которые чувствуют цвет и умеют дорабатывать уже существующие варианты. Макет главной страницы сайта, который надо будет дорабатывать я прикрепил. Вам необходимо будет совместно ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Создание сайта по типу приложенных примеров http://www.kinopoisk.ru и http://www.kinokritik.com сайт посвящен афишам и рецензиям кино. Прошу оценивать сайты которые представлены в качестве примеров. Интересует сроки и оценка работы. Необходим человек с хорошим портфолио и опытом. Без работ в ...Завершен11 лет назад
- $50
Дизайн сайта по теме "День рождения" Торты, шары, много цвета.Завершен11 лет назад
Мужская одежда. Важно сделать стильно продуманно для покупателей. Чтобы было удобно покупателю. Каждый элемент продуман. Есть свой логотип. Буду смотреть ваши прошлые работыЗавершен11 лет назад
- $50
Необходим дизайн главной страницы сайта для независимого морского сюрвеера. Одно горизонтальное меню "О компании/Услуги/Партнеры/Контакты" + одна боковая колонка под новости/виджеты. Макет в дальнейшем будет натягиваться на Wordpress. Стиль и цвета строгие. Просто но со вкусом. ...Завершен11 лет назад
Есть свёрстанный таблицами DLE шаблон. требуется создать серию тематических модификаций. начнём сотрудничество с модификации, посвящённой дню влюблённых. Я вижу эту работу несложной - прекрепить адекватное количество рюшек на имеющиеся элементы, как то кнопки, заголовки панелей, хедер, футер ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо: Нарисовать дизайн сайта для агентства по проведению праздников!Понравился вот такой сайт http://www.westparty.com/ ( понравился он по цветам, единственное что там напрягает, это переход со страницы на страницу)! Нужен красивый,креативный,яркий дизайн ( без перебора).Сайт будет содержать ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт11 лет назад
- $300
Добрый день Для сайта требуется сделать новый дизайн. Нужно сделать 2 эскиза, затем выбранный доработать. Приложен бриф.Завершен11 лет назад