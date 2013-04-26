Создание дизайна автомобильного портала

Надо перенести разделоы "для неё", "для него" и "для них" выше слайдера на главной странице(http://www.wild-lily.ru/).+ Нужно исправить лаг слайдера, который при переключении каритнок очень странно себя ведет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать дизайн для автомобильного портала, дизайнера будем выбирать с умением грамотно и красиво делать UI, т.к. по больше части дизайн из него и состоит.
В портфолио у претендента обязательно должны быть работы с дизайном порталов, желательно автомобильных + обязательно должно быть портфолио UI или прототипирования UI.
Нужно сделать дизайн основных страниц для 3-х разделов, и прототипы дизайн UI для других страниц (их много).
Предлагайте бюджет и сроки.
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