Создание дизайна автомобильного портала

Необходимо создать дизайн для автомобильного портала, дизайнера будем выбирать с умением грамотно и красиво делать UI, т.к. по больше части дизайн из него и состоит.

В портфолио у претендента обязательно должны быть работы с дизайном порталов, желательно автомобильных + обязательно должно быть портфолио UI или прототипирования UI.

Нужно сделать дизайн основных страниц для 3-х разделов, и прототипы дизайн UI для других страниц (их много).

Предлагайте бюджет и сроки.