Создание дизайна автомобильного портала

$1000
Дизайн сайтовЗавершен25 заявок323 просмотра
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Необходимо создать дизайн для автомобильного портала, дизайнера будем выбирать с умением грамотно и красиво делать UI, т.к. по больше части дизайн из него и состоит.

В портфолио у претендента обязательно должны быть работы с дизайном порталов, желательно автомобильных + обязательно должно быть портфолио UI или прототипирования UI.

Нужно сделать дизайн основных страниц для 3-х разделов, и прототипы дизайн UI для других страниц (их много).

Предлагайте бюджет и сроки.

11 лет назад
insite-irk
Андрей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
AntKi
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$1000
15 дней
Все сделано очень грамотно и качественно! Спасибо!
Отличный заказчик! Спасибо за прекрасный проект!
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