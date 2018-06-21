insite-irk

Нужно сделать банер GIF или HTML5 для главной Яндекса по требованиям, отклики принимаются от тех, кто уже делал банеры в таких форматах
- Баннеры1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $200
Необходимо сверстать дизайн сайта, примерно 10 страниц, от вас примеры верстки с эффектами и адаптивомЗавершен4 года назад
- $90
Сверстать Лэндинг. Тз отправлю после просмотра ваших ваших работЗавершен5 лет назад
- $100
Необходимо спроектировать и создать дизайн Лэндинга для продукта - автоматизированная система трейдинга, биржевой робот. Стиль дизайна примерно такой: https://www.templatemonster.com/ru/demo/66600.html . Тексты и наброски прототипа дадим. Предоставьте работы - лэндинги и прототипы дизайна (если есть) .Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать тексты и спроектировать дизайн Лэндинга для продукта - автоматизированная система трейдинга, биржевой робот. Предоставьте работы по написанию текстов для лэндингов и прототипы дизайна (если есть)Продающие тексты11 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать дизайн Лэндинга и Презентации для крипто-проекта. Знание UI/UX-дизайна. Для рассмотрения вашей кандидатуры просьба предоставить работы в данной сфере. Начинающих дизайнеров без знаний UI/UX-дизайна просьба не беспокоить .Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $110
Отрисовать логотип для ICO-проекта. Предоставить ссылки на работы с логотипами для Веб-проектовЛоготипы и Знаки36 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Верстка дизайна сайта. Адаптив. Главная страница stroika.in-site.ru , необходима верстка всех страниц (8 страниц). Для получения заказа необходимо предоставить готовые работы по верстке сайтов - Ссылки на конкретные сайты !!! . После выбора исполнителя предоставляются исходники всех страниц дизайна. ...Завершен5 лет назад
- $120
Верстка дизайна сайта. Адаптив. Главная страница сверстана http://stroika.in-site.ru , необходима верстка внутренних страниц и адаптив главной. Для получения заказа необходимо предоставить готовые работы по верстке сайтов - ссылки на сайты. После выбора исполнителя предоставляются исходники всех страниц дизайна. Предоплата ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Верстка дизайна сайта. Адаптив. Для получения заказа необходимо предоставить готовые работы по верстке сайтов. Макет дизайна главной страницы прилагается. После выбора исполнителя предоставляются исходники всех страниц дизайна.Завершен6 лет назад
- $200
Необходимо разработать дизайн внутренних страниц интернет-магазина , Главная страница утверждена заказчиком.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $250
Верстка дизайна интернет-магазина. Адаптив. Для получения заказа необходимо предоставить готовые работы по верстке интернет-магазинов либо сайтов с товарами. Скрин дизайна страницы прилагаются. После выбора исполнителя предоставляются исходники всех страниц дизайна.HTML-верстка32 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Необходимо сделать прототипы страниц сайта для дизайнера. Есть бриф и мини тзДизайн сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Необходимо внести правки в флеш-баннер на главной http://www.arlekino-rest.ru/ . Флеш-баннер есть в исходникахБаннеры1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $20
Необходимо разработать статичные баннеры : 1 баннер в разных размерах. Размеры для КМС и РСЯ (новой банерной). Примеры баннеров прилагаются.Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимы: написание Статей, Пресс-релизов, текстов для сайта, тексты для рассылки.Копирайтингнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Необходимо сделать дизайн буклета, текстовые материалы и расположение всего есть. Нужно оформить.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $350
Необходимо разработать Дизайн интернет-магазина для магазина цветов. Дизайн должен содержать художественные (рисованные) элементы в оформлении, выполнен в стиле прованс, поэтому кандидату необходимо предоставить такого плана работы. ТЗ и прототип главной страницы прилагаются.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт8 лет назад
- $350
Необходимо разработать Дизайна интернет-магазина для кондитерской фабрики. Дизайн должен содержать художественные (рисованные) элементы в оформлении, поэтому кандидату необходимо предоставить такого плана работы. ТЗ и прототип главной страницы прилагаются.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Верстка дизайна интернет-магазина. Адаптив: ПК и мобильная на 600. Для получения заказа необходимо предоставить готовые работы по верстке интернет-магазинов либо сайтов с товарами. Скрины дизайна главной прилагаются. После выбора исполнителя предоставляются исходники всех страниц дизайнаHTML-верстка35 заявокЗакрыт8 лет назад