insite-irk

Андрей insite-irk

 
43 годаРоссия/Иркутск
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
ООО "ИнСайт"

Компания «ИнСайт» является одним из лидеров региона в области интернет-технологий.  

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Abasheff
Фёдор 
27 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$8
10 баллов
4 года назад
Баннер на главную Яндекс
Хороший заказчик, чётко поставленная задача, c оплатой проблем не было! Рекомендую к сотрудничеству!
Breeze2
Денис 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$200
9 баллов
4 года назад
Верстка сайта. Адаптив
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству.
Все ГУуд !
Ответный отзыв
Breeze2
Денис 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$90
10 баллов
5 лет назад
Верстка дизайна
Спасибо за работу, четко поставленная задача, своевременная оплата, все отлично.
Все окей, заказ выполнен в сроки и на высоком уровне, все устроило !
Ответный отзыв
Breeze2
Денис 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$220
10 баллов
5 лет назад
Верстка сайта, адаптивная
Все отлично. Понятная задача, моментальная оплата. Рекомендую
Верстка выполнена на высоком уровне, Денис всегда на связи и сделал все в обозначенный срок, рекомендую.
Ответный отзыв
Di-Grand
Данилюк 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$190
10 баллов
6 лет назад
Верстка адаптивная
Андрей ответственный заказчик. Все прошло хорошо, рекомендую. Спасибо за заказ, обращайтесь.
Все четко, грамотно и в срок. Всегда на связи и готов обсуждать все действия по задаче. Спасибо
Ответный отзыв