Дизайн сайта-каталога товаров

Организация занимается изготовлением и продажей пузырчатой пленки, пленки для теплиц, для бассейнов, скотч.

Нужен дизайн для сайта - каталога товаров.

Что во вложении:

Дополнительная информация по сайту(пожалуйста, прочитайте ее).

ТЗ на сайт(чтобы были в курсе что за сайт они ходят - просто каталог товаров + статические страницы и формы обратной связи)

Логотип в кореле.

Отсканированные их рекламные буклетики, чтобы посмотреть в каких цветах они все делают.

Пожелание у них к дизайну следующие: что бы был красочный.

Дизайн нужен резиновый.

Те страницы, которые я хочу лежат в папочке images_only

Еще нужна favicon.ico и перерисовать карту проезда.

Пункты меню и кнопки должны быть в трех состояниях: normal, hover, click.

Если Вы верстаете, то за верстку отдельная оплата.