Дизайн сайта-каталога товаров

$150
Дизайн сайтовЗавершен14 заявок219 просмотров
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Организация занимается изготовлением и продажей пузырчатой пленки, пленки для теплиц, для бассейнов, скотч.

Нужен дизайн для сайта - каталога товаров.

Что во вложении:

Дополнительная информация по сайту(пожалуйста, прочитайте ее).

ТЗ на сайт(чтобы были в курсе что за сайт они ходят - просто каталог товаров + статические страницы и формы обратной связи)

Логотип в кореле.

Отсканированные их рекламные буклетики, чтобы посмотреть в каких цветах они все делают.

Пожелание у них к дизайну следующие: что бы был красочный.

Дизайн нужен резиновый.

Те страницы, которые я хочу лежат в папочке images_only

Еще нужна favicon.ico и перерисовать карту проезда.

Пункты меню и кнопки должны быть в трех состояниях: normal, hover, click.

Если Вы верстаете, то за верстку отдельная оплата.

Дизайн сайта
11 лет назад
WebPlayer
Сергей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
vasyabucko
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$185
7 дней
Работа сделана качественно, профессионально. Ответственный исполнитель. Сроки соблюдены. Приятное впечатление от сотрудничества.
Сергей предоставил отличное и очень доступное ТЗ, мне осталось только все реализовать, не ломая голову над лишними вопросами. Оплата моментальная и даже больше договоренной. Успехов Сергею и его проектам. Жду еще проектов.
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