Дизайн для сайта по продаже кондиционеров

$100
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок200 просмотров
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Есть логотип, нужно в шапке разместить по средине, слева нарисовать зиму, а справа лето.

Сделать красиво и ярко, зимние и летние цвета

11 лет назад
turok239
Сергей 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
kocherlive
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$100
1 день
Все ок!
Сергей дал очередной классный проект, советую
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