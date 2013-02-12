Дизайн туристического инфопроекта

$80
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки151 просмотр
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Требуется дизайн туристического проекта в стиле минимализма. Мы не являемся ни агентством, ни туроператором и не имеем отношения к коммерческой деятельности в сфере туризма.

Учитывая вышенаписанное, хочу обратить на это внимание. На сайте не требуется форм заказа туров или что-то подобное.

Концепция сайта предполагает информационный проект. Очень хороший пример тому сайт - tonkosti.ru

Требуется создать минималистичный дизайн, возможно продумать что-то типа логотипа, так как нынешний не соответствует никакому эстетическому представлению.

Ориентировка макета может быть как резиновая, так и фиксированная, но интереснее конечно продумать как будет выглядеть резиновый. Верстка на Вас не возлагается.

Подробности я вам опишу при личном общении. Бюджет строго лимитирован, но если вы начинающий и перспективный дизайнер, то тренировка не помешает, а мы в свою очередь можем постоянно что-то заказывать в области дизайна.

11 лет назад
deepole
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
manule
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-5)
11 лет назад
$80
3 дня
Более чем отличная работа за ту сумму, которую я заплатил. Дмитрий выполнил ее за положенные 3 дня. Оперативно отвечал по скайпу, я смог быстро все объяснить ему голосом. Короче, советую, как ответственного исполнителя.
Только положительные эмоции от сотрудничества. Честность, оперативная связь (что очень важно) и приятное общение! В общем рекомендую, не пожалеете, взяв заказ от Александра.
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