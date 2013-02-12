Дизайн туристического инфопроекта

Требуется дизайн туристического проекта в стиле минимализма. Мы не являемся ни агентством, ни туроператором и не имеем отношения к коммерческой деятельности в сфере туризма.

Учитывая вышенаписанное, хочу обратить на это внимание. На сайте не требуется форм заказа туров или что-то подобное.

Концепция сайта предполагает информационный проект. Очень хороший пример тому сайт - tonkosti.ru

Требуется создать минималистичный дизайн, возможно продумать что-то типа логотипа, так как нынешний не соответствует никакому эстетическому представлению.

Ориентировка макета может быть как резиновая, так и фиксированная, но интереснее конечно продумать как будет выглядеть резиновый. Верстка на Вас не возлагается.

Подробности я вам опишу при личном общении. Бюджет строго лимитирован, но если вы начинающий и перспективный дизайнер, то тренировка не помешает, а мы в свою очередь можем постоянно что-то заказывать в области дизайна.