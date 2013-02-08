Дизайнер на постоянную работу

Требуется глобальная переделка существующего сайта интернет-провайдера. Список требований: 1. разработка дизайн-макета с использованием текущего логотипа и его цветовой гаммы (предоставить 3 варианта дизайна заглавной страницы) 2. корректировка макета по пожеланиям заказчика с целью устранения замечаний по понравившемуся ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В нашу компанию требуется дизайнер на постоянную удаленную работу.
Опыт работы – от 3х лет. Оплата попроектная.
Оформление страниц для Facebook, ВК и др. соцсетей, проектирование элементов сайта, баннеров.
Присылайте ссылки на портфолио.
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