Дизайн для сайта бытовых услуг

# 1 — $ 201

Надо сделать дизайн сайта центра бытовых услуг

На конкурсе будет выбрана концепция. Поэтому условие — возможно нужно будет слегка изменить выигравший дизайн.

Далее этот дизайн будет верстаться как тема в системе Друпал (Drupal).

Раделы, что будут на сайте:

- Услуги мастера на час

- Ремонт жилых и нежилых помещений любой сложности

- Окна. Изготовление, монтаж.

- Изготовление мебели из дерева и ДСП по индивидуальным проектам.

- Обработка фото и видео

- Ремонт сотовых телефонов и электроники

- Ремонт аудио видео и бытовой техники

Также показать:

- отображение Галлереи. Первая страница галереи — Альбомы. Эффект показа отдельной картики Lightbox2.

- список Анонсов новостей с картинкой и датой.

- 3-х уровневое меню как будет выглядеть.

Функциональности: Комментарии, Теги, Новости, Форма обратной связи (имя, емайл, текст, аттач, капча), постраничный вывод списков, 3 уровня меню, поиск, форма логина

Логотип прилагаю.

Как прототип используем сайт http://rossmag.ru/ Тока надо сделать что не было особо похоже. Это прототип для функционала.

Готовые работы выкладывайте здесь.