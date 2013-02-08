Перерисовать шапку сайта

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок247 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перерисовать шапку сайта http://www.ekomobile.ru/

Компания является официальным партнером компании Beeline, соответственно все элементы должны быть исполнены в цветах, приближенных к корпоративным цветам компании Beeline.

По пунктам:

Единственно что не должно подвергаться цветовому изменению - это логотипа EkoMobile

10 лет необходимый элемент, но его необходимо перерисовать в цветах Beeline

Блок "Личный кабинет" должен сворачиваться и разворачиваться при клике по ссылке

Блок "Меню" так же необходимо переработать

Вместо баннера "Общайтесь выгодно" необходимо нарисовать баннер для тарифного плана "Идеальная формула" http://www.ekomobile.ru/tariffs/4848596/

Телефон необходимо разместить под свернутым блоком "Личный кабинет"

11 лет назад
legys
Павел 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн для сайта бытовых услуг

    $201

    Надо сделать дизайн сайта центра бытовых услуг На конкурсе будет выбрана концепция. Поэтому условие — возможно нужно будет слегка изменить выигравший дизайн. Далее этот дизайн будет верстаться как тема в системе Друпал (Drupal). Раделы, что будут на ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-дизайн (дизайн, верстка сайта)

    Требуется фрилансер для работы над внутренним проектом • веб-дизайн (дизайн, верстка сайта) Назначение сайта: Информационный медийный портал (новости, публикации, аналитики) + возможность ведения личных блогов (рубрика мнение). Сайт IT проекта, ТЗ высылается по запросу. Оплата по договоренности.

    Верстка сайта
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн туристического инфопроекта

    $80

    Требуется дизайн туристического проекта в стиле минимализма. Мы не являемся ни агентством, ни туроператором и не имеем отношения к коммерческой деятельности в сфере туризма. Учитывая вышенаписанное, хочу обратить на это внимание. На сайте не требуется ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Оформить технические страницы сайта

    Дизайнер - верстальщик нужен. Отдельно дизайн не предлагать! About us Contact Advertising Careers Privacy Terms of Use Help шапка и подвал страниц сверстаны. нужна середина. Дизайн отдельно не предлагать!! а абсурдные цены как за дизайн целого сайта - не называть!

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта сервиса для ведения инфобизнеса

    $100

    Дизайн сайта сервиса для ведения инфобизнеса На сайте будут предлагаться инструменты для ведения инфобизнеса. Такие как простой в настройке конструктор сайтов, комната проведения вебинаров, видеовизитки, сайты визитки, страницы сбора подписки. В будущем система ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайнер на постоянную работу

    В нашу компанию требуется дизайнер на постоянную удаленную работу. Опыт работы – от 3х лет. Оплата попроектная. Оформление страниц для Facebook, ВК и др. соцсетей, проектирование элементов сайта, баннеров. Присылайте ссылки на портфолио.

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки

    Нужен простенький, но солидный дизайн сайта. Название фирмы: "УралРаботник" Тип сайта: визитка Тематика : Погрузо-разгрузочные работы, услуги грузчиков, переезды. Спектр услуг: вынос старой техники, переезд квартир, погрузки и выгрузки вагонов или разгрузки фур, а так же выгрузка любых видов ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта-каталога товаров

    $150

    Организация занимается изготовлением и продажей пузырчатой пленки, пленки для теплиц, для бассейнов, скотч. Нужен дизайн для сайта - каталога товаров. Что во вложении: Дополнительная информация по сайту(пожалуйста, прочитайте ее). ТЗ на сайт(чтобы были в курсе что за сайт они ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад