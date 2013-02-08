Необходимо перерисовать шапку сайта http://www.ekomobile.ru/

Компания является официальным партнером компании Beeline, соответственно все элементы должны быть исполнены в цветах, приближенных к корпоративным цветам компании Beeline.

По пунктам:

Единственно что не должно подвергаться цветовому изменению - это логотипа EkoMobile

10 лет необходимый элемент, но его необходимо перерисовать в цветах Beeline

Блок "Личный кабинет" должен сворачиваться и разворачиваться при клике по ссылке

Блок "Меню" так же необходимо переработать

Вместо баннера "Общайтесь выгодно" необходимо нарисовать баннер для тарифного плана "Идеальная формула" http://www.ekomobile.ru/tariffs/4848596/

Телефон необходимо разместить под свернутым блоком "Личный кабинет"