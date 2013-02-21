Разработка дизайна сайта

Надо сделать дизайн сайта центра бытовых услуг На конкурсе будет выбрана концепция. Поэтому условие — возможно нужно будет слегка изменить выигравший дизайн. Далее этот дизайн будет верстаться как тема в системе Друпал (Drupal). Раделы, что будут на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать несложный шаблон сайта под Joomla! для геодезической компании.
Для примера donnova.ru
Все предложения оставляйте здесь.
Спасибо!
- Похожие заказы
- $201Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется фрилансер для работы над внутренним проектом • веб-дизайн (дизайн, верстка сайта) Назначение сайта: Информационный медийный портал (новости, публикации, аналитики) + возможность ведения личных блогов (рубрика мнение). Сайт IT проекта, ТЗ высылается по запросу. Оплата по договоренности.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо перерисовать шапку сайта http://www.ekomobile.ru/ Компания является официальным партнером компании Beeline, соответственно все элементы должны быть исполнены в цветах, приближенных к корпоративным цветам компании Beeline. По пунктам: Единственно что не должно подвергаться цветовому изменению - это логотипа ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $80
Требуется дизайн туристического проекта в стиле минимализма. Мы не являемся ни агентством, ни туроператором и не имеем отношения к коммерческой деятельности в сфере туризма. Учитывая вышенаписанное, хочу обратить на это внимание. На сайте не требуется ...Завершен11 лет назад
Дизайнер - верстальщик нужен. Отдельно дизайн не предлагать! About us Contact Advertising Careers Privacy Terms of Use Help шапка и подвал страниц сверстаны. нужна середина. Дизайн отдельно не предлагать!! а абсурдные цены как за дизайн целого сайта - не называть!Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $60
Кроссбраузерная верстка, блог про похудения.Завершен11 лет назад
- $100
Дизайн сайта сервиса для ведения инфобизнеса На сайте будут предлагаться инструменты для ведения инфобизнеса. Такие как простой в настройке конструктор сайтов, комната проведения вебинаров, видеовизитки, сайты визитки, страницы сбора подписки. В будущем система ...Завершен11 лет назад
В нашу компанию требуется дизайнер на постоянную удаленную работу. Опыт работы – от 3х лет. Оплата попроектная. Оформление страниц для Facebook, ВК и др. соцсетей, проектирование элементов сайта, баннеров. Присылайте ссылки на портфолио.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен простенький, но солидный дизайн сайта. Название фирмы: "УралРаботник" Тип сайта: визитка Тематика : Погрузо-разгрузочные работы, услуги грузчиков, переезды. Спектр услуг: вынос старой техники, переезд квартир, погрузки и выгрузки вагонов или разгрузки фур, а так же выгрузка любых видов ...Завершен11 лет назад
- $100
Есть логотип, нужно в шапке разместить по средине, слева нарисовать зиму, а справа лето. Сделать красиво и ярко, зимние и летние цветаЗавершен11 лет назад