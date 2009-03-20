Здравствуйте. Необходимо в сжатые сроки для сайта доски объявлений сделать формы поиска и подачи объявлений (PHP, Ajax, Java) с возможностью подстройки под любой дизайн. Пример можно посмотреть тут http://www.roszem.ru/ (расширенный поиск). Также нужно ...