wicked_

Павел wicked_

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

ilyuha
Илья 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Разработка дизайна сайта
Joomla
Очень доволен сотрудничеством. Чётко поставленная задача и правки в процессе работы. Всем рекомендую.
Илья в кратчайшие сроки предложил несколько вариантов макетов и вносил поправки в выбранный в соответствии с пожеланиями заказчика. Работать с ним большое удовольствие. Рекомендую как грамотного высококлассного специалиста в своем деле.
Ответный отзыв
kurkudilov
Денис 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
10 баллов
13 лет назад
Разработка дизайна сайта
Хороший заказчик. Всё отлично объяснил. Своевременная оплата. Мои рекомендации!
Все выполнено в кратчайший срок, в соответствии с пожеланиями. Отличный специалист. Рекомендую!
Ответный отзыв