$100
Необходимо разработать несложный шаблон сайта под Joomla! для геодезической компании. Для примера donnova.ru Все предложения оставляйте здесь. Спасибо!
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Необходимо разработать несложный шаблон сайта под Joomla! для геодезической компании. Для примера donnova.ru Все предложения оставляйте здесь. Спасибо!
Требуется простой дизайн сайта-доски объявлений о продаже загородных домов.
Здравствуйте. Необходимо в сжатые сроки для сайта доски объявлений сделать формы поиска и подачи объявлений (PHP, Ajax, Java) с возможностью подстройки под любой дизайн. Пример можно посмотреть тут http://www.roszem.ru/ (расширенный поиск). Также нужно ...