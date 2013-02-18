Дизайн сайта спецтехники для строительства

Сайт уже запущен, написан на html, собираюсь перейти на какой не будь готовый движок, с заменой дизайна, так как сейчас нет ни дизайна, ни движка, предложите на какой лучше переехать движок для легкого индексирования поисковиками, и нужен уникальный дизайн с логотипом для сайта, жду ваших предложений, бюджет не большой, сайт скину в личку...

Есть пару фотографий техники для дизайна, в хорошем качестве...