Отрисовать 2 страницы

Дизайн сайтовЗавершен9 заявок167 просмотров
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Есть сайт на друпале, к нему будет докручиваться каталог - нужно отрисовать страницы каталога - страницу выдачи и страницу товара (psd основного сайта есть). Передрать эти 2 страницы нужно с http://www.homedepot.ca 1 в 1. Приступать нужно сегодня.

Стоимость и срок просьба оставлять в сервисе. Без стоимости обсуждать нечего.

11 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
VTory
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$40
1 день
Виктория отрисовала именно то, что мне было необходимо. Отлично подобрала цветовое решение. Работу сделала быстро. Рекомендую.
С Андреем было приятно сотрудничать)Задача чётко поставлена, замечания по делу, оплата моментальная. Советую как ответственного и приятного человека!
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