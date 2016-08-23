Продуманный дизайн вашего проекта
Здравствуйте!
Меня зовут Виктория и я дизайнер интерфейсов. Создаю дизайн приложений под iOS и Android, знаю эффективные паттерны и умею их применять. Люблю воплощать необычные задачи в жизнь.
С уважением отношусь к Вашему времени и надеюсь на взаимность)
Я на связи:
Skype dikiyarbuz
Telegram, Viber по запросу.
График работы:
Пн-Пт с 10:00 до 19:00 (по Киеву)
Сб, Вс, праздничные дни - выходные
Условия сотрудничества:
Начинаем работу над проектом после аванса 20% или по Безопасной сделке.
Так же рассмотрю варианты сотрудничества на постоянной основе - от 2000$/мес.
Способы оплаты:
- Денежные переводы
- Приват24
- Monobank
- Payoneer
- Webmoney
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Портфолио
- Концепт мобильной игры по типу Монополии111 просмотров
- Концепт приложения по подбору размера одежды138 просмотров
- Редизайн сайта зарубежной недвижимости409 просмотров
- Дизайн кабинета пользователя313 просмотров
- Интерфейс хостинга424 просмотра
- Мобильная версия303 просмотра
- Адаптивный дизайн331 просмотр
- Landing page Установка Окон435 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
9 баллов
9 лет назад
Спасибо за дизайн! Всем рекомендую заказывать!
Ответный отзыв
Отличный заказчик) Понятная задача и быстрая оплата - рекомендую!
$5
10 баллов
9 лет назад
Все профессионально и оперативно! Советуем.
Ответный отзыв
Спасибо за выбор! Буду рада сотрудничеству в будущем)
$47
9 баллов
9 лет назад
Работа выполнена в соответствии с ТЗ, все правки и корректировки вносились оперативно. Все пожелания выполнены. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую Лилию, как ответственного заказчика: четкое ТЗ, прототип, быстрая оплата, минимум корректировок. Спасибо за сотрудничество!
$15
10 баллов
9 лет назад
Быстрая работа Быстрая реакция на комментарии все ОК
Ответный отзыв
Приятный заказчик, с оплатой все ок. Рекомендую!
$500
10 баллов
9 лет назад
Bootstrap
Мне очень повезло, что я нашёл Викторию и проигнорировал негативный отзыв. Она прекрасный исполнитель! Мы очень быстро сработались и работа пошла как по маслу. Работает со сверхзвуковой скоростью, всегда на связи, всегда идёт на обсуждение и никогда не скажет "я дизайнер и я лучше знаю как нужно делать". Результат выше всяких ожиданий. Очень благодарен Виктории за проделанную работу и уверен, что она не последняя. Огромное спасибо!!!
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество! Четкая постановка задачи, всегда на связи, внятные комментарии. Рекомендую)
Дизайн сайтов
17 отзывов(-1)
$10/час
от $100
#229
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нет отзывов
$20/час
от $500от 5 дней
#245
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$20/час
от $500от 5 дней
#640