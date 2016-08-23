Продуманный дизайн вашего проекта

Здравствуйте!

Меня зовут Виктория и я дизайнер интерфейсов. Создаю дизайн приложений под iOS и Android, знаю эффективные паттерны и умею их применять. Люблю воплощать необычные задачи в жизнь.

С уважением отношусь к Вашему времени и надеюсь на взаимность)

Я на связи:

Skype dikiyarbuz

Telegram, Viber по запросу.

График работы:

Пн-Пт с 10:00 до 19:00 (по Киеву)

Сб, Вс, праздничные дни - выходные

Условия сотрудничества:

Начинаем работу над проектом после аванса 20% или по Безопасной сделке.

Так же рассмотрю варианты сотрудничества на постоянной основе - от 2000$/мес.

Способы оплаты: