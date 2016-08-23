VTory

Виктория VTory

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Продуманный дизайн вашего проекта

Здравствуйте!

Меня зовут Виктория и я дизайнер интерфейсов. Создаю дизайн приложений под iOS и Android, знаю эффективные паттерны и умею их применять. Люблю воплощать необычные задачи в жизнь. 

С уважением отношусь к Вашему времени и надеюсь на взаимность)

Я на связи:

Skype dikiyarbuz

Telegram, Viber по запросу.

График работы:

Пн-Пт с 10:00 до 19:00 (по Киеву)

Сб, Вс, праздничные дни - выходные

Условия сотрудничества:  

Начинаем работу над проектом после аванса 20% или по Безопасной сделке.

Так же рассмотрю варианты сотрудничества на постоянной основе - от 2000$/мес.

Способы оплаты:

  • Денежные переводы
  • Приват24
  • Monobank
  • Payoneer
  • Webmoney

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Отзывы заказчиков

linkov
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
9 баллов
9 лет назад
Дизайн одной страницы
Спасибо за дизайн! Всем рекомендую заказывать!
Отличный заказчик) Понятная задача и быстрая оплата - рекомендую!
Ответный отзыв
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Предложить куда вставить текстовый блок (для СЕО) на главной.
Все профессионально и оперативно! Советуем.
Спасибо за выбор! Буду рада сотрудничеству в будущем)
Ответный отзыв
lidewest
Лилия 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$47
9 баллов
9 лет назад
Дизайн landing-page
Работа выполнена в соответствии с ТЗ, все правки и корректировки вносились оперативно. Все пожелания выполнены. Рекомендую.
Рекомендую Лилию, как ответственного заказчика: четкое ТЗ, прототип, быстрая оплата, минимум корректировок. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
kovalan
47 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Нужен DTP дизайнер
Быстрая работа Быстрая реакция на комментарии все ОК
Приятный заказчик, с оплатой все ок. Рекомендую!
Ответный отзыв
iSlevin
Артём 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Редизайн сайта зарубежной недвижимости
Bootstrap
Мне очень повезло, что я нашёл Викторию и проигнорировал негативный отзыв. Она прекрасный исполнитель! Мы очень быстро сработались и работа пошла как по маслу. Работает со сверхзвуковой скоростью, всегда на связи, всегда идёт на обсуждение и никогда не скажет "я дизайнер и я лучше знаю как нужно делать". Результат выше всяких ожиданий. Очень благодарен Виктории за проделанную работу и уверен, что она не последняя. Огромное спасибо!!!
Спасибо за приятное сотрудничество! Четкая постановка задачи, всегда на связи, внятные комментарии. Рекомендую)
Ответный отзыв
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17 отзывов(-1)
$10/час
от $100
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