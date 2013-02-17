Сделать 1-но страничную листовку.

Нужно переделать стандартный шаблон интернет магазина купленный в инете ( русифицировать, сделать маленький редизайн некоторых элементов, добавить кое какой функционал, интегрировать шаблон c CMS... ) http://www.templatemonster.com/ru/demo/41813.html – вот шаблон сайта, с которую надо взять за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Т.е. суть идеи такая, нужно сделать в HTML страничку с предложением от компании (салон красоты, мед центр, фитнес клуб, автосервис) работа должна занимать экран, без прокруток и поиска информации о компании, контактов и т.д. все должно поместится на один экран.
Интересует именно дизайнерский ход мысли, все должно быть красиво. Для примера когда делают промо акцию, то раздают листовки на которых все ясно и понятно размер их как правило А5 ну в редких случаях А4, размер среднего экрана позволяет сделать А4. Так же в код и дизайн этой листовки нужно вставить кнопки соц сетей (Вконтакте, фейсбук, одноклассники, твиттер, гугл - с подписью "Понравилось? Поделись с другом! ) код таких кнопок можно взять с сервиса Pluso поищите в яндексе, так как ссылки могут принять за рекламу. Пример такой работы делать на реальных заведениях г. Москвы, выбрать можно для примера любой салон красоты, мед центра и т.д.
Сделать для начала нужно 1 работу цена 15$ за одну страничку, если мне понравится, то будем работать на постоянной основе с оплатой 15$ за каждую страничку. Для облегчения дальнейшей работы можно будет разработать несколько шаблонов и просто потом менять в них информацию, фото, контакты, но ваши 15$ так и останутся, возможно повышение вознаграждения при положительном сотрудничестве до 30$ за страничку. Работу нужно выполнить СЕГОДНЯ.
Жду ваших предложений. Цена фиксированная 15$ Спасибо.
P.S. В качестве похожих вариантов это купонные сайты, у них принцип предложения похож, так как предлагают то же какие то товары или услуги, по предложению определенному. Вот можно даже на основе их сделать шаблон по которому потом будут делаться все предложения, для облегчения дальнейшей работы непосредственно для вас, что бы не выдумывать каждый раз велосипед.
Хотелось бы видеть эскиз вашей работы, что бы иметь представление что вы умеете. Спасибо.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
нарисовать логотип для сайта http://vust-ilimske.ru/ такой же как вКонтакте только надпись - "вУсть-Илимске" при этом сейчас лого как на сайте vk_logo (1).png а нужен как b_logo.gif только с выше указанной надписью, вопрос 2 подходят ли ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт уже запущен, написан на html, собираюсь перейти на какой не будь готовый движок, с заменой дизайна, так как сейчас нет ни дизайна, ни движка, предложите на какой лучше переехать движок для легкого индексирования поисковиками, ...Завершен11 лет назад
Приветствую господа. Нужен логотип/шапку для сайта с доменом Magic-World (тематика — эзотерика). и favicon Стиль сайта — http://wptitans.com/averin/2011/07/09/create-a-vec... Бюджет предлагайте - но заоблачный даже писать не стоит Сроки 1–2 дня. Оставляйте сразу сумму и сроки, для принятия заявкиДизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать небольшой редизайн главной страницы интернет-магазина рыболовных товаров. Fishing-trade.com Требования: - Переделать лого (сделать текст четким) - Добавить в шапке телефоны и график работы - Изменить блок со слайдером (пусто выглядит сейчас) - Изменить блок новостей - Изменить блок "Лидеры ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт http://big-fish.azurewebsites.net/ достаточно специфического назначения, нужно разработать дизайн для всего сайта, при этом учитывая специфику назначения и построения сайта. Дизайн должен быть разработан с упором на функционал, не быть перегруженным изображениями, и позволять пользователю ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо разработать несложный шаблон сайта под Joomla! для геодезической компании. Для примера donnova.ru Все предложения оставляйте здесь. Спасибо!Завершен11 лет назад
Необходимо перерисовать шапку сайта http://www.ekomobile.ru/ Компания является официальным партнером компании Beeline, соответственно все элементы должны быть исполнены в цветах, приближенных к корпоративным цветам компании Beeline. По пунктам: Единственно что не должно подвергаться цветовому изменению - это логотипа ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $80
Требуется дизайн туристического проекта в стиле минимализма. Мы не являемся ни агентством, ни туроператором и не имеем отношения к коммерческой деятельности в сфере туризма. Учитывая вышенаписанное, хочу обратить на это внимание. На сайте не требуется ...Завершен11 лет назад
Дизайнер - верстальщик нужен. Отдельно дизайн не предлагать! About us Contact Advertising Careers Privacy Terms of Use Help шапка и подвал страниц сверстаны. нужна середина. Дизайн отдельно не предлагать!! а абсурдные цены как за дизайн целого сайта - не называть!Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад