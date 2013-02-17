Сделать 1-но страничную листовку.

Т.е. суть идеи такая, нужно сделать в HTML страничку с предложением от компании (салон красоты, мед центр, фитнес клуб, автосервис) работа должна занимать экран, без прокруток и поиска информации о компании, контактов и т.д. все должно поместится на один экран.

Интересует именно дизайнерский ход мысли, все должно быть красиво. Для примера когда делают промо акцию, то раздают листовки на которых все ясно и понятно размер их как правило А5 ну в редких случаях А4, размер среднего экрана позволяет сделать А4. Так же в код и дизайн этой листовки нужно вставить кнопки соц сетей (Вконтакте, фейсбук, одноклассники, твиттер, гугл - с подписью "Понравилось? Поделись с другом! ) код таких кнопок можно взять с сервиса Pluso поищите в яндексе, так как ссылки могут принять за рекламу. Пример такой работы делать на реальных заведениях г. Москвы, выбрать можно для примера любой салон красоты, мед центра и т.д.

Сделать для начала нужно 1 работу цена 15$ за одну страничку, если мне понравится, то будем работать на постоянной основе с оплатой 15$ за каждую страничку. Для облегчения дальнейшей работы можно будет разработать несколько шаблонов и просто потом менять в них информацию, фото, контакты, но ваши 15$ так и останутся, возможно повышение вознаграждения при положительном сотрудничестве до 30$ за страничку. Работу нужно выполнить СЕГОДНЯ.

Жду ваших предложений. Цена фиксированная 15$ Спасибо.

P.S. В качестве похожих вариантов это купонные сайты, у них принцип предложения похож, так как предлагают то же какие то товары или услуги, по предложению определенному. Вот можно даже на основе их сделать шаблон по которому потом будут делаться все предложения, для облегчения дальнейшей работы непосредственно для вас, что бы не выдумывать каждый раз велосипед.

Хотелось бы видеть эскиз вашей работы, что бы иметь представление что вы умеете. Спасибо.