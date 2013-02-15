Создание адаптированной версии сайта

Нужно немного изменить шапку сайта(PDS исходники имеються) и сделать анимимацию слогана, превью сайта в прекрепленном файле! Просьба присылать ваши контакты, сроки исполнения работы и цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, нужно сделать адаптированную версию этого же сайта под iPhone, iPad.
сроки 2 дня.
Оплата по факту.
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