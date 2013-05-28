Редизайн сайта skupavtobit.ru

Есть сайт, нужно сделать адаптированную версию этого же сайта под iPhone, iPad. сроки 2 дня. Оплата по факту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать главную страницу в светлых тонах.
Предусмотреть левое вертикальное меню услуг с пунктами:
- Выкуп битых автомобилей
- Выкуп сгоревших автомобилей
- Эвакуация битых автомобилей
- Ремонт аварийных автомобилей
- Оценка стоимости автомобилей
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