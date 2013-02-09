Разработка логотипа СТО

Работаем с сайтом СТО. Нужно нарисовать 3 варианта логотипа. Первый вариант: модернизируем старый логотип который находится на ихнем старом сайте ( http://g-am.com.ua). Второй и третий вариант: рисунки чисто от себя (полёт фантазии, связанный с автомобильной тематикой). Прикрепляю шаблон нового сайта, место для лого верхний левый угол.