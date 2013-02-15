Срочно доработать готовый макет страницы

Есть идея создания сервиса о ссылках. Нужно разработать дизайн 4-5х страниц. Бюджет небольшой. Нужен дизайнер, способный предложить свою идею, который в основном работает в светлых тонах и крупных размерах. С заинтересовавшими дизайнерами (определение в рамках цена\портфель) буду обсуждать детали ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо срочно доработать готовый макет главной страницы (в прикрепленном файле main1.jpg).
Доработки следующие:
1) подобрать цвета полосы меню и фрагментов, которые я выделил красным цветом (второй прикрепленный файл edit.jpg)
2) подобрать 4 (возможно предложить несколько вариантов) фото (или иллюстраций) (выделил во втором прикрепленном файле edit.jpg синим цветом)
3) если будет идея, предложите другой вариант элементов, выделенных зеленым цветом.
4) предложить свой вариант дизайна блока, выделенного фиолетовым цветом. При этом помните, что эти 4 фото будут ссылками на 4 основных раздела сайта т.е. являются важным элементом на странице.
Работу необходимо выполнить до утра понедельника. Оперативно реагировать и вносить поправки, если такие будут.
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