Срочно доработать готовый макет страницы

Необходимо срочно доработать готовый макет главной страницы (в прикрепленном файле main1.jpg).

Доработки следующие:

1) подобрать цвета полосы меню и фрагментов, которые я выделил красным цветом (второй прикрепленный файл edit.jpg)

2) подобрать 4 (возможно предложить несколько вариантов) фото (или иллюстраций) (выделил во втором прикрепленном файле edit.jpg синим цветом)

3) если будет идея, предложите другой вариант элементов, выделенных зеленым цветом.

4) предложить свой вариант дизайна блока, выделенного фиолетовым цветом. При этом помните, что эти 4 фото будут ссылками на 4 основных раздела сайта т.е. являются важным элементом на странице.

Работу необходимо выполнить до утра понедельника. Оперативно реагировать и вносить поправки, если такие будут.