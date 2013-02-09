Дизайн интернет-магазина, тематика обувь

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок253 просмотра
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Нужен АДАПТИВНЫЙ дизайн. Набор шаблонов типичный для такой тематики.

Предпочтение дизайнерам из Киева, личная встреча будет кстати.

11 лет назад
fotofeel
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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