Дизайн интернет-магазина, тематика обувь

Тема сайта "автоматические системы безопасности" Необходимо сделать картинку для главной страницы размером ширина 720px высота примерно 500px И 9 тематических картинок для второстепенных страниц размером ширина 720px высота примерно 150px 1. системы пожарной сигнализации 2. системы видеонаблюдения и ...
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен АДАПТИВНЫЙ дизайн. Набор шаблонов типичный для такой тематики.
Предпочтение дизайнерам из Киева, личная встреча будет кстати.
11 лет назад
Юрий fotofeel
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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