Дизайн картинок для сайта

Нужен простой и симпатичный в стиле веб 2.0
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Тема сайта "автоматические системы безопасности"
Необходимо сделать картинку для главной страницы размером ширина 720px высота примерно 500px
И 9 тематических картинок для второстепенных страниц размером ширина 720px высота примерно 150px
1. системы пожарной сигнализации 2. системы видеонаблюдения и т.д.
потом распишу подробнее.
пример картинки для главной страницы в приложении.
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