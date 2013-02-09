Дизайн картинок для сайта

Требуется дизайн главной страницы и внутренних страниц с информацией(однотипные) Тематика: B2B, IT- Разработка программного обеспечения и баз данных, внедрение, готовые решения 1С Дизайн должен быть не похожим на дизайны конкурентов(изучить), ярким, креативным, но в тоже время чутка ...