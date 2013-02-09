Дизайн картинок для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок180 просмотров
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Тема сайта "автоматические системы безопасности"

Необходимо сделать картинку для главной страницы размером ширина 720px высота примерно 500px

И 9 тематических картинок для второстепенных страниц размером ширина 720px высота примерно 150px

1. системы пожарной сигнализации 2. системы видеонаблюдения и т.д.

потом распишу подробнее.

пример картинки для главной страницы в приложении.

11 лет назад
ysemenuk
Юрий 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад