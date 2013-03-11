Дизайн для сайта детского сада

$50
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок231 просмотр
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Нужен простой и симпатичный в стиле веб 2.0

11 лет назад
damio
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
m8design
Дмитрий 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
14 дней назад
11 лет назад
$70
5 дней
Как всегда исполнитель на высоте. Сдает работу раньше срока и это приятно. еще ни разу не приходилось переделывать дизайн. все работы приняты с первого раза.
Очередной раз все прошло четко и слажено. Отличный заказчик!