Дизайн сайта для сауны

Требуется дизайн главной страницы и внутренних страниц с информацией(однотипные) Тематика: B2B, IT- Разработка программного обеспечения и баз данных, внедрение, готовые решения 1С Дизайн должен быть не похожим на дизайны конкурентов(изучить), ярким, креативным, но в тоже время чутка ...
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать простой и симпатичный дизайн для сауны в стиле веб 2.0
11 лет назад
Дамио Бероев damio
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
11 лет назад
$70
5 дней
Очень приятно было сотрудничать! Был удивлен, что раньше обговоренного срока получил дизайн. Почти в тот же день. И самое приятное, что заказчик сразу принял дизайн.
Приятно было поработать с опытным и знающим свое дело человеком.
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