Дизайн сайта для сауны

$50
Дизайн сайтовЗавершен17 заявок202 просмотра
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Нарисовать простой и симпатичный дизайн для сауны в стиле веб 2.0

Дизайн сайта
11 лет назад
damio
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
m8design
Дмитрий 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
14 дней назад
11 лет назад
$70
5 дней
Очень приятно было сотрудничать! Был удивлен, что раньше обговоренного срока получил дизайн. Почти в тот же день. И самое приятное, что заказчик сразу принял дизайн.
Приятно было поработать с опытным и знающим свое дело человеком.
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