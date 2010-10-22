ysemenuk

Юрий ysemenuk

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн картинок для сайта

    Тема сайта "автоматические системы безопасности" Необходимо сделать картинку для главной страницы размером ширина 720px высота примерно 500px И 9 тематических картинок для второстепенных страниц размером ширина 720px высота примерно 150px 1. системы пожарной сигнализации 2. системы видеонаблюдения и ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка магазина, скрипт shopcms

    Необходимо сделать доработки для магазина на shopcms: возможность задавать характеристики категориям (подкатегориям), как и у товаров. плюс сделать фильтр для отображения категорий (подкатегорий) по этим характеристикам. пример тут http://www.shina-online.ru/models/shini/zima-leto/all/Bridgestone.html в данном случае категории это модели шин.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оптимизация сайта.

    Нужны: 1.анализ и оптимизация сайта. 2.прогноз и предложения по продвижению. Бюджет на сегодня минимальный, но в последствии возможно развитие сотруднечества.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Программа обработки прайс листов

    Требуется програмка для анализа и переработки прайс листов. На входе различной формы прайс листы поставщиков, внутри программы анализ, т.е. сравнение цен, прослеживание изменений и т.д., на выходе собственный прайс определённой формы. Для тех кто в ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
WebSchik
Денис 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов
$40
10 баллов
12 лет назад
Верстка шаблона для ShopCMS
Очень приятно работать с Юрием. Предоставил все необходимое для работы, на протяжении всего времени был на связи.
Все сделал качественно и в срок. Отличный исполнитель! Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Delpher
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Оптимизация сайта.
Порядочный заказчик. Ясное задание, быстрая оплата. Рекомендую.
Провёл аудит сайта и составил хорошую инструкцию по оптимизации и продвижению. Плюс ещё и дал небольшую консультацию, за что большое спасибо.
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