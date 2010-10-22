Тема сайта "автоматические системы безопасности" Необходимо сделать картинку для главной страницы размером ширина 720px высота примерно 500px И 9 тематических картинок для второстепенных страниц размером ширина 720px высота примерно 150px 1. системы пожарной сигнализации 2. системы видеонаблюдения и ...
- Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть дизайн для интернет магазина. Необходимо сверстать шаблон для движка ShopCMS.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Требуется дизайн интернет магазина автомобильных шин и дисков.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать доработки для магазина на shopcms: возможность задавать характеристики категориям (подкатегориям), как и у товаров. плюс сделать фильтр для отображения категорий (подкатегорий) по этим характеристикам. пример тут http://www.shina-online.ru/models/shini/zima-leto/all/Bridgestone.html в данном случае категории это модели шин.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Создание дизайна и верстка шаблона для интернет магазина на shopcms Тематика - автомобильные шины и диски.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужны: 1.анализ и оптимизация сайта. 2.прогноз и предложения по продвижению. Бюджет на сегодня минимальный, но в последствии возможно развитие сотруднечества.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется програмка для анализа и переработки прайс листов. На входе различной формы прайс листы поставщиков, внутри программы анализ, т.е. сравнение цен, прослеживание изменений и т.д., на выходе собственный прайс определённой формы. Для тех кто в ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт13 лет назад