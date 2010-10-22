Необходимо сделать доработки для магазина на shopcms: возможность задавать характеристики категориям (подкатегориям), как и у товаров. плюс сделать фильтр для отображения категорий (подкатегорий) по этим характеристикам. пример тут http://www.shina-online.ru/models/shini/zima-leto/all/Bridgestone.html в данном случае категории это модели шин.