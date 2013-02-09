Нужно создать дизайн сервиса

Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок228 просмотров
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Есть идея создания сервиса о ссылках.

Нужно разработать дизайн 4-5х страниц.

Бюджет небольшой.

Нужен дизайнер, способный предложить свою идею, который в основном работает в светлых тонах и крупных размерах.

С заинтересовавшими дизайнерами (определение в рамках цена\портфель) буду обсуждать детали проекта.

Возможен безнал по РБ.

Заявки скрыты.

11 лет назад
wteams
Ольга 
38 летБеларусь
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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