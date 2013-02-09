Нужно создать дизайн сервиса

Сделать красивое меню как здесь http://www.yves-rocher.ru только для сайта электроники maxcell.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть идея создания сервиса о ссылках.
Нужно разработать дизайн 4-5х страниц.
Бюджет небольшой.
Нужен дизайнер, способный предложить свою идею, который в основном работает в светлых тонах и крупных размерах.
С заинтересовавшими дизайнерами (определение в рамках цена\портфель) буду обсуждать детали проекта.
Возможен безнал по РБ.
Заявки скрыты.
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