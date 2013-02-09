Шаблон (дизайн) для Joomla

Необходимо нарисовать дизайн сайт (шаблон) для CMS Joomla.

Финансовый сервис. Мы точно знаем, что должно быть, т.е. требуется от дизайнера только грамотная реализация.

Это конечно не означает, что мы вгоним в рамки дизайнера, и он не будет иметь собственного мнения.

Дизайн главной и внутренней страницы.

Настроены на экономичный вариант.

Рассматриваться будут только заявки фрилансеров с портфолио. При поставноке заявок оставляйте пожалуйста ссылки на свои портфолио (даже, если они тут размещены).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ЦЕНЫ И СРОКОВ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

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Свои предложения озвучивайте пожалуйста исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорируются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь пожалуйста к этому внимательно.

В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.

Оплата исключительно в ЯндексДеньги.

Оплата по факту выполнения работы.

Предложения без цены и сроков не рассматриваются.

Уважайте пожалуйста своё и моё время.