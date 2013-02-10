В веб-студию требуется дизайнер

Требования:

- Если про вас нельзя сказать, что вы пунктуальны и ответственны, то далее не читайте!

- Нужны только оперативные люди, которые не тянут со сроками.

- Умение делать качественные макеты сайтов под движки wordpress, joomla, dle и тп.п. (в результате должны получаться готовые к верстке макеты).

- Умение рисовать качественные логотипы, баннеры. Логотипы должны быть представлены в векторном формате.

- Способность разрабатывать фирменный стиль

Оплата сдельная. За один макет сайта-визитки вы можете получить от 4 до 6 тысяч рублей, в зависимости от качества. За макеты для корпоративных сайтов и интернет магазинов и т.п. цены конечно выше. За логотип: от 2 до 4 тысяч рублей. По остальным пунктам договоримся.

В конце успешных проектов возможны премии!

Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.