Небольшие изменения в графике и тексте, верстка

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Взять одну страницу непосредственно с веба, поменять картинки, и в тексте (на англ). добавить пару элементов.

по верстке - все должно работать без проблем везде

11 лет назад
audilex
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
CoolHeart
Виктор 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$16
1 день
Четко в срок
Получил оплату сразу же после сдачи проекта, так же были даны ответы на возникшие во время работы вопросы.
  • Похожие заказы

  • 5 лендингов за 2 дня

    Здравствуйте! необходимо за 2 дня сделать 5 лендинг-страниц, дизайн и элементы в принципе будут однотипные, тематика - автобизнес. Полностью структуру страницы со всей информацией я дам, от вас необходимо только нарисовать красиво все элементы. Начало работы - завтра, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Срочно доработать готовый макет страницы

    Необходимо срочно доработать готовый макет главной страницы (в прикрепленном файле main1.jpg). Доработки следующие: 1) подобрать цвета полосы меню и фрагментов, которые я выделил красным цветом (второй прикрепленный файл edit.jpg) 2) подобрать 4 (возможно предложить несколько вариантов) фото (или ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Шаблон (дизайн) для Joomla

    Необходимо нарисовать дизайн сайт (шаблон) для CMS Joomla. Финансовый сервис. Мы точно знаем, что должно быть, т.е. требуется от дизайнера только грамотная реализация. Это конечно не означает, что мы вгоним в рамки дизайнера, и он не будет ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно создать дизайн сервиса

    Есть идея создания сервиса о ссылках. Нужно разработать дизайн 4-5х страниц. Бюджет небольшой. Нужен дизайнер, способный предложить свою идею, который в основном работает в светлых тонах и крупных размерах. С заинтересовавшими дизайнерами (определение в рамках цена\портфель) буду обсуждать детали ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Javascript

    Сделать красивое меню как здесь http://www.yves-rocher.ru только для сайта электроники maxcell.ru

    Javascript
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн картинок для сайта

    Тема сайта "автоматические системы безопасности" Необходимо сделать картинку для главной страницы размером ширина 720px высота примерно 500px И 9 тематических картинок для второстепенных страниц размером ширина 720px высота примерно 150px 1. системы пожарной сигнализации 2. системы видеонаблюдения и ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад