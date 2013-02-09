Дизайн сайта (портфолио фотографа)

Необходимо нарисовать дизайн сайт (шаблон) для CMS Joomla. Финансовый сервис. Мы точно знаем, что должно быть, т.е. требуется от дизайнера только грамотная реализация. Это конечно не означает, что мы вгоним в рамки дизайнера, и он не будет ...