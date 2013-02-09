Редизайн дизайн главной и внутренних

Взять одну страницу непосредственно с веба, поменять картинки, и в тексте (на англ). добавить пару элементов. по верстке - все должно работать без проблем везде
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен ребрендинг сайта, логотип стиль
главная - страница авторизации и регистрации
внутренние: меню навигации, таблицы
дополнительно:
+ баннеры
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! необходимо за 2 дня сделать 5 лендинг-страниц, дизайн и элементы в принципе будут однотипные, тематика - автобизнес. Полностью структуру страницы со всей информацией я дам, от вас необходимо только нарисовать красиво все элементы. Начало работы - завтра, ...Завершен11 лет назад
Необходимо срочно доработать готовый макет главной страницы (в прикрепленном файле main1.jpg). Доработки следующие: 1) подобрать цвета полосы меню и фрагментов, которые я выделил красным цветом (второй прикрепленный файл edit.jpg) 2) подобрать 4 (возможно предложить несколько вариантов) фото (или ...Завершен11 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн сайт (шаблон) для CMS Joomla. Финансовый сервис. Мы точно знаем, что должно быть, т.е. требуется от дизайнера только грамотная реализация. Это конечно не означает, что мы вгоним в рамки дизайнера, и он не будет ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть идея создания сервиса о ссылках. Нужно разработать дизайн 4-5х страниц. Бюджет небольшой. Нужен дизайнер, способный предложить свою идею, который в основном работает в светлых тонах и крупных размерах. С заинтересовавшими дизайнерами (определение в рамках цена\портфель) буду обсуждать детали ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Сделать красивое меню как здесь http://www.yves-rocher.ru только для сайта электроники maxcell.ruЗавершен11 лет назад
Нужен АДАПТИВНЫЙ дизайн. Набор шаблонов типичный для такой тематики. Предпочтение дизайнерам из Киева, личная встреча будет кстати.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Тема сайта "автоматические системы безопасности" Необходимо сделать картинку для главной страницы размером ширина 720px высота примерно 500px И 9 тематических картинок для второстепенных страниц размером ширина 720px высота примерно 150px 1. системы пожарной сигнализации 2. системы видеонаблюдения и ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен простой и симпатичный в стиле веб 2.0Завершен11 лет назад