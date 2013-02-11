Дизайнер на неделю.

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Ищу опытного креативного дизайнера, чтобы решить задачу функциональности, удобства в использовании и приятного дизайна страницы Фотогаллерея для сайта. Сроки: до среды 13.02.13 Жду Ваших заявок! PSD шаблона скину!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с тем что в офисе наш Дизайнер, приболела.
Нужно удалённо заменить её.
Что для этого требуется?
1. Портфолио
2. Рабочее время по МСК с 8:00 до 16:00
3. Постоянное пребывание в skype, icq
ЗЫ - работы как по отрисовке новых простых дизайнов, а так же доработки некоторых. + обработка некоторых картинок.
ЗЫ - нужен человек так же знающий Coral - для отрисовки растяжек и баннеров.
Оставляйте свои контактные данные.
Оплата оговаривается лично.
- Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Здравствуйте! Нужно изменить текст во флешке для сайта Изменить: 1-888-295-1255 MONDAY-FRIDAY | 8:00 AM 7:00 PM на Call us FREE 1-888-295-1255 US | 0-808-234-20-74 UK Имеются исходники флешки и psd.Завершен11 лет назад
Требуется дизайнер для создания интернет-магазина косметики. Наличие профильных работ в портфолио обязательно. Вы должны будете создать дизайн для 6-и шаблонов и 5-и форм. Имеется готовый логотип. Пожалуйста, указывайте примерную стоимость и сроки, а также ссылку на профильные ...Завершен11 лет назад
- $20
Требуется подкорректировать готовый дизайн, изменить фон в шапке с синего на бархатный, плюс заменить узор в фоне на какой то другой но похожий. Важно чтобы после изменения логотип и пункты меню были читабельны. Работа ...Завершен11 лет назад
- $1000
Требования: - Если про вас нельзя сказать, что вы пунктуальны и ответственны, то далее не читайте! - Нужны только оперативные люди, которые не тянут со сроками. - Умение делать качественные макеты сайтов под движки wordpress, joomla, ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужны дизайны вап сайтов. Обязательно нудны пример ваших работы и цены. Цена до 20$ за дизайн.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется web — дизайнера на удаленную работу. Требования: - создание макетов сайта - создание логотипов Условия работы: - удаленная работа; - неполная занятость; Оплата договорная. Пример цен от 5000 руб. за макет сайта от 1500 за ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать: 1. редизайн сайта и верстку 2.при переносе сайта на новый хостинг при регистрации на сайте перестало приходить подтверждение на e-mail клиента.надо починить Уточнение: ограничений по бюджету нет, но полученные мной ценовые предложения веблансеров не дешевле предложений ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $150
Добрый день. Нужен дизайн для сайта тематики Windows (8), в частности, интересует простенький дизайн в тонах интерфейса – Metro/Modern UI. Максимально упрощу работу, предоставив CSS-стили и наброски дизайна страниц сайта "от руки". CMS проекта ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад