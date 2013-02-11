Дизайнер на неделю.

$250
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В связи с тем что в офисе наш Дизайнер, приболела.

Нужно удалённо заменить её.

Что для этого требуется?

1. Портфолио

2. Рабочее время по МСК с 8:00 до 16:00

3. Постоянное пребывание в skype, icq

ЗЫ - работы как по отрисовке новых простых дизайнов, а так же доработки некоторых. + обработка некоторых картинок.

ЗЫ - нужен человек так же знающий Coral - для отрисовки растяжек и баннеров.

Оставляйте свои контактные данные.

Оплата оговаривается лично.

11 лет назад
HardSite
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
34 отзыва
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