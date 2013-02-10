Логотип

$50
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка58 просмотров
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Требуется создать логотип + шапку.

Все подробности ТЗ при личной переписке.

11 лет назад
Sina
39 летКазахстан
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
19 дней назад
11 лет назад
$50
1 день
Как всегда, Алла на высшем уровне выполнила работу. Без лишних вопросов. Срок давался в течении недели, но Алла выполнила его моментально. Очень приятно работать с таким ответственным человечком) Спасибо Вам огромное, Алла. Желаю Вам успехов в работе. С уважением, Гульсина.
Очень нравится сотрудничать с Гульсиной. Новый проект - новый интересный замысел - веселый и серьезный одновременно, но главное - позитивный и творческий. Она отличная заказчица: ответственная, адекватная, надежная и яркая. Желаю вам ещё множества интересных идей и их реализаций. Мои наилучшие пожелания! Рекомендую! С уважением, Алла.
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