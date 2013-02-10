Требования: - Если про вас нельзя сказать, что вы пунктуальны и ответственны, то далее не читайте! - Нужны только оперативные люди, которые не тянут со сроками. - Умение делать качественные макеты сайтов под движки wordpress, joomla, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать логотип + шапку.
Все подробности ТЗ при личной переписке.
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