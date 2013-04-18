Дизайн интернет-магазина косметики

Дизайн сайтовЗавершен19 заявок177 просмотров
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Требуется дизайнер для создания интернет-магазина косметики. Наличие профильных работ в портфолио обязательно.

Вы должны будете создать дизайн для 6-и шаблонов и 5-и форм. Имеется готовый логотип.

Пожалуйста, указывайте примерную стоимость и сроки, а также ссылку на профильные работы в портфолио.

11 лет назад
pbashkatov
Павел 
49 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
julia_gorbach
Юлия Горбач 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$120
7 дней
Спасибо Юлии за отличную работу! Будем сотрудничать и дальше :)
Спасибо, Павел! Было интересно и приятно работать!
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