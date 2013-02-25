Дизайн интернет-магазина

В связи с тем что в офисе наш Дизайнер, приболела. Нужно удалённо заменить её. Что для этого требуется? 1. Портфолио 2. Рабочее время по МСК с 8:00 до 16:00 3. Постоянное пребывание в skype, icq ЗЫ - работы как по ...