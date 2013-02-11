Дизайн сайта ивент-агентства

У компании 5 направлений деятельности. Нужно, чтобы каждый раздел был нарисован в своем стиле. Типо как тут http://ayam.kz/, когда нажимаешь сбоку на разные продукты.

И у каждого раздела есть еще подстраницы: О компании, услуги, статьи, галерея, отзывы, ведущие, контакты.

Всего нужно нарисовать около 30 страниц, но многие однотипные. Тут самое главное 5 оформлений для разных направлений создать, а остальные внутренние уже будут идти однотипные.

Выбираю по портфолио