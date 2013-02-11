Необходимо создать дизайн сайта (3 страницы): psd Главная Страница с описанием программы. Страница скачки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Начальная концепция сайта уже разработана в виде структуры страниц.
Предполагаемая аудитория: топ менеджеры, ведущие IT-специалисты, маркетологи, бизнес аналитики розничных торговых сетей, владельцы магазинов "у дома", частные предприниматели.
Общий бюджет 300 у.е.
Всего планируется создание 9 шаблонов страниц.
Оплата производится по результату отдельно за каждую готовую страницую
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