Есть сайт www.svetlayako.ru — самая первая работа

Необходимо сделать полностью новый дизайн сайта и собственно сам сайт для

«ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»

или

«ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»

Есть логотип, наброски дизайна (два варианта)

Есть сайт донор http://msk-legal.ru/ — пре-дизайн, тексты можно взять с него с последующей адаптацией под «ЦЮП»

Необходим опытный Project, который сможет аккумулировать пожелания по созданию сайта, подсказать / порекомендовать, что и как создать / наполнить и в дальнейшем реализовать проект

Пожелания:

- дизайн сайта

- макет сайта

- наполнение контентом

- продвижение

Назначение сайта:

Оказание юридических и кадровых услуг физическим и юридическим лицам. Привлечение дополнительных клиентов посредством интернета, публикация информационных материалов о компании, сфере деятельности, направлениях. Возможно организация некого оффлайн чата (типа ВОПРОС-ОТВЕТ) или отзывы

Рассчитываю на долгосрочные отношения - поддержка сайта, обновления по необходимости, продвижение

Бюджет сайта - Ваши разумные предложения.

В приложении - примерный дизайн сайта с основными разделами.