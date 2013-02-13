Добрый день, есть шаблон ДЛЕ нужно немного изменить дизайн! Интересует сроки и цена вопроса!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт www.svetlayako.ru — самая первая работа
Необходимо сделать полностью новый дизайн сайта и собственно сам сайт для
«ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»
или
«ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»
Есть логотип, наброски дизайна (два варианта)
Есть сайт донор http://msk-legal.ru/ — пре-дизайн, тексты можно взять с него с последующей адаптацией под «ЦЮП»
Необходим опытный Project, который сможет аккумулировать пожелания по созданию сайта, подсказать / порекомендовать, что и как создать / наполнить и в дальнейшем реализовать проект
Пожелания:
- дизайн сайта
- макет сайта
- наполнение контентом
- продвижение
Назначение сайта:
Оказание юридических и кадровых услуг физическим и юридическим лицам. Привлечение дополнительных клиентов посредством интернета, публикация информационных материалов о компании, сфере деятельности, направлениях. Возможно организация некого оффлайн чата (типа ВОПРОС-ОТВЕТ) или отзывы
Рассчитываю на долгосрочные отношения - поддержка сайта, обновления по необходимости, продвижение
Бюджет сайта - Ваши разумные предложения.
В приложении - примерный дизайн сайта с основными разделами.
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