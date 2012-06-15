wwwzebra

Роман wwwzebra

 
46 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Дизайн логотипа спортивного питания и аксессуаров

    $50

    Необходимо разработать дизайн логотипа компании по реализации спортивного питания и аксессуаров. Основные требования к логотипу: - основные элементы — «армрестлинг», то есть — борьба на руках, демонстрация силы, демонстрация мускулатуры, как результат работы над своим телом посредством ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн логотипа спортивного питания и аксессуаров

    $50

    Проект закрыт по причине открытия конкурса! Прошу прощения. Необходимо разработать дизайн логотипа компании по реализации спортивного питания и аксессуаров. Основные требования к логотипу: - основные элементы — «армрестлинг», то есть — борьба на руках, демонстрация силы, демонстрация мускулатуры, как ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка одностраничника / лендинг турагенства

    Коллеги! Требуется верстка одностраничника / лендинг туристического агентства для продаж путевок через интернет. В режиме телефонных звонков и персональных выездов. Для раскрутки и привлечения клиентов ТЗ и дизайн в приложении Прошу указывать Ваши комментарии и стоимость

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать сайт одностраничник - о коте

    Коллеги! Необходимо сделать сайт одностраничник - о коте для вязки Оригинал сайта http://www.tigriko.ru/ Есть фотографии. ТЗ как такового - нет Подразделы (абзацы) могут быть такие: Общая информация о коте (родословная, достижения) С кнопками «узнать более подробно!» всплывает форма ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Одностраничник / лендинг для Юридической компании

    Нужен одностраничник / лендинг для Юридической компании Нужен одностраничник для Центра Юридической Помощи / Центр Юридической Психологической Помощи / - дизайн - верстка - наполнение - возможно продвижение или рекомендации Что есть - есть разработанный дизайн логотипа и brandbook (в приложении) В ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Центр юридической помощи

    Есть сайт www.svetlayako.ru — самая первая работа Необходимо сделать полностью новый дизайн сайта и собственно сам сайт для «ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» или «ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» Есть логотип, наброски дизайна (два варианта) Есть сайт донор http://msk-legal.ru/ — пре-дизайн, тексты можно ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание логотипа и сайта - визитки

    Создание логотипа и сайта - визитки Строительная компания СБРК-Проект Строительство Безопасность Реконструкция Качество Есть доменное имя www.cbrk-project.ru 1. Разработать логотип 2. Сделать сайт-визитку по аналогии с http://www.ac-holding.ru/ Либо скопировать дизайн, либо предложить свой. 3. Наполнение сайта - фото будут, тексты - по мере ...

    JoomlaЛоготип для сайта
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Новостной сайт поселка Немчиновка

    Для небольшого поселка в МО создан Новостной сайт поселка Немчиновка. www.nemchinovka.info К сожалению, не обладая большими навыками ведения ПРОЕКТА, сайт находится в неком стопоре Требуется: Не меняя СИЛЬНО дизайн сайта - предложить и реализовать некий НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ, в котором ...

    Дизайн сайтаНовости для сайта
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • WEB-трансляция с камер

    Необходимо сделать WEB трансляцию с камер установленных на разных объектах. На текущий момент существует несколько строительных объектов, на которых установлены IP камеры. В частности AXIS 211W и Corum CS-265-IP Камеры имеют доступ в интернет посредством проброса по ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт юридической компании

    Сайт развивающейся юридической компании (российское законодательство) www.svetlayako.ru - в приложении - попытка дизайна сайта Необходимо: 1. Создание сайта описательная часть: На сайте будут следующие пункты: 1.1. о компании 1.2. услуги: юридическим ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение и продвижение сайта о коте

    Нужно наполнить разрабатываемый сайт, написать статьи, зажечь в нем огонек, вдохнуть жизнь и раскрутить!!! Сайт о коте, породистом коте... Коте с большой любовью к кошечкам www.tigriko.ru Рассмотрю разумные ценовые предложения. Время - в достатке...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт нового микрорайона + форум

    $125

    Прошу помочь в создании сайта+форума нового миктрорайона НЕМЧИНОВКА www.nemchinovka.ru Микрорайон только строится. Родительский сайт - http://www.ndv.ru/bazy-predlozhenij/novostrojki/1350-about/ Цель - сайт О МИКРОРАЙОНЕ + ФОРУМ Готов сам участвовать в развитии основного сайта - выкладывании фоток, новостей и т.д. Ключевой момент - форум Жду ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт о коте

    $350

    Как я вижу этот сайт… http://tigriko.ru/ Это страничка кота. В будущем, возможно, это будет питомник, но пока только единоличная страничка для представления кота для вязок. Ну и вообще, просто страничка его жизни. Я отложил несколько ссылок, может ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
rui
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
21 день назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Верстка одностраничника / лендинг турагенства
Верстка завершена, все довольно сложно проходило, но в итоге получился хороший проект. Рекомендую.
Сотрудничество состоялось. Хорошо что оно закончилось. Впечатления - НИКАКИЕ. Не хочу ставить минус, но на плюс не тянят
Ответный отзыв
miniflash
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Дизайн логотипа спортивного питания и аксессуаров
Спасибо за сотрудничество.
Качественно, профессионально, в срок
Ответный отзыв
AleksRF
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$125
9 баллов
9 лет назад
Сайт нового микрорайона + форум
У заказчика возникали проблемы с постановкой задачи
Быстро, четко, корректно. Отличный сайт, высокая оперативность, помощь и консультации Специалист своего дела. Буду обращаться еще. Рекомендую.
Ответный отзыв
cordina1948
Александр 
55 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Сайт юридической компании
Отличный заказчик,Грамотное ТЗ,своевременная оплата ,рекомендую
Качественно, оперативно, в оговоренные сроки. Рекомендую! Спасибо за проделанную работу
Ответный отзыв