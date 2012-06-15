Необходимо разработать дизайн логотипа компании по реализации спортивного питания и аксессуаров. Основные требования к логотипу: - основные элементы — «армрестлинг», то есть — борьба на руках, демонстрация силы, демонстрация мускулатуры, как результат работы над своим телом посредством ...
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Проект закрыт по причине открытия конкурса! Прошу прощения. Необходимо разработать дизайн логотипа компании по реализации спортивного питания и аксессуаров. Основные требования к логотипу: - основные элементы — «армрестлинг», то есть — борьба на руках, демонстрация силы, демонстрация мускулатуры, как ...Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Коллеги! Требуется верстка одностраничника / лендинг туристического агентства для продаж путевок через интернет. В режиме телефонных звонков и персональных выездов. Для раскрутки и привлечения клиентов ТЗ и дизайн в приложении Прошу указывать Ваши комментарии и стоимостьHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Коллеги! Необходимо сделать сайт одностраничник - о коте для вязки Оригинал сайта http://www.tigriko.ru/ Есть фотографии. ТЗ как такового - нет Подразделы (абзацы) могут быть такие: Общая информация о коте (родословная, достижения) С кнопками «узнать более подробно!» всплывает форма ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен одностраничник / лендинг для Юридической компании Нужен одностраничник для Центра Юридической Помощи / Центр Юридической Психологической Помощи / - дизайн - верстка - наполнение - возможно продвижение или рекомендации Что есть - есть разработанный дизайн логотипа и brandbook (в приложении) В ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт www.svetlayako.ru — самая первая работа Необходимо сделать полностью новый дизайн сайта и собственно сам сайт для «ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» или «ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» Есть логотип, наброски дизайна (два варианта) Есть сайт донор http://msk-legal.ru/ — пре-дизайн, тексты можно ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
Создание логотипа и сайта - визитки Строительная компания СБРК-Проект Строительство Безопасность Реконструкция Качество Есть доменное имя www.cbrk-project.ru 1. Разработать логотип 2. Сделать сайт-визитку по аналогии с http://www.ac-holding.ru/ Либо скопировать дизайн, либо предложить свой. 3. Наполнение сайта - фото будут, тексты - по мере ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
Написание статей для Центра Юридической помощи Замена содержания на сайте www.svetlayako.ru Примерный список тем: Ваши предложенияКопирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Для небольшого поселка в МО создан Новостной сайт поселка Немчиновка. www.nemchinovka.info К сожалению, не обладая большими навыками ведения ПРОЕКТА, сайт находится в неком стопоре Требуется: Не меняя СИЛЬНО дизайн сайта - предложить и реализовать некий НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ, в котором ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать WEB трансляцию с камер установленных на разных объектах. На текущий момент существует несколько строительных объектов, на которых установлены IP камеры. В частности AXIS 211W и Corum CS-265-IP Камеры имеют доступ в интернет посредством проброса по ...Прочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сайт развивающейся юридической компании (российское законодательство) www.svetlayako.ru - в приложении - попытка дизайна сайта Необходимо: 1. Создание сайта описательная часть: На сайте будут следующие пункты: 1.1. о компании 1.2. услуги: юридическим ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно наполнить разрабатываемый сайт, написать статьи, зажечь в нем огонек, вдохнуть жизнь и раскрутить!!! Сайт о коте, породистом коте... Коте с большой любовью к кошечкам www.tigriko.ru Рассмотрю разумные ценовые предложения. Время - в достатке...Наполнение сайтов12 заявокЗавершен13 лет назад
- $125
Прошу помочь в создании сайта+форума нового миктрорайона НЕМЧИНОВКА www.nemchinovka.ru Микрорайон только строится. Родительский сайт - http://www.ndv.ru/bazy-predlozhenij/novostrojki/1350-about/ Цель - сайт О МИКРОРАЙОНЕ + ФОРУМ Готов сам участвовать в развитии основного сайта - выкладывании фоток, новостей и т.д. Ключевой момент - форум Жду ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $350
Как я вижу этот сайт… http://tigriko.ru/ Это страничка кота. В будущем, возможно, это будет питомник, но пока только единоличная страничка для представления кота для вязок. Ну и вообще, просто страничка его жизни. Я отложил несколько ссылок, может ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт13 лет назад